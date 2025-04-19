Başkan Erdoğan: Sağlık alanında 23 yılda devrim yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Birçok ülkenin gelip incelediği modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı. Normal doğum tartışmalarına değinen Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı'nın görevi bu milletin sağlığını düşünmek değil midir. Dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa bunun üzerine gitmek gerekmez mi? Bakanlığımızın ne yapmasını bekliyorsunuz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni verilesi ile sizlerle bir aradayız. Hastanemiz ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Son 23 yılda sağlık alanında büyük dönüşüme imza attık. Modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

İleri teknolojili her türlü araç gereci ile 23 yıl öncesine göre hayal dahil edilemeyen seviyedeyiz. Bazı aksaklıklar olabilir, oralarda da sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bizim için siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır; vatandaşına hizmet etmek için vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.

TOPLAM HASTANE SAYIMIZI 1.547'YE ÇIKARDIK

O kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Tedavinin, ilaç bulmanın dert olduğu günleri gençlerimiz bilmez. Eskiden sağlık denince insanımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyor. Sağlık alanında yaptıklarımızı gösteren, özetin de özeti bazı verileri paylaşmak istiyorum. Toplam hastane sayımızı 1.547'ye çıkardık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Proje halinde olanlar bittiğinde 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 bin yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük, altyapıları güçlendirdik, ekipmanları modernize ettik. 2 milyon 840 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz.

Daha burada saymaya kalksak saatler alacak nice projeyi eseri İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine verdik. Hizmet ederken kimsenin oy rengine bakmadan çalıştık. Sağlık alanında ülkemizi dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştırdık. Daha yapacak çok işimiz, gerçeğe dönüştürecek çok hayalimiz var. Bu kadarı da yeter gibi bir anlayış ile hareket etmedik. Daha fazlasını hedef alıp koşturduk. Birini hizmete aldıktan sonra yenisine koşturduk.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ:

İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ana muhalefet genel başkanı sağa sola ahlak dersi veriyor. Yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret edip bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzı ile konuşmak siyaset yapmak değildir. İşittiklerimiz karşısında onun adına biz utanıyoruz. Üslubu ile duruşu ile, kullandığı dil ile topluma örnek olması gereken siyasetçilerin tehdit ile hakaret ile gündeme gelmesinden onlar adına biz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı, milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bizim boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz hedefimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme derdindeyiz. Biz milletin refahını huzurunu gelirini artırma peşindeyiz. Yeni bir dünya kurulurken bu küresel sistemde hak ettiği yerde olsun diye uğraşıyoruz.

Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu anlayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Tartışmaları siz de takip ettiniz, bir futbol kulübü bir farkındalık kampanyasına destek için bir pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz doğru bir adım attı. Malum odaklar harekete geçti ve futbol kulübümüzü linç etti ve eleştiri oklarını bize yönelttiler. Çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere şunu soruyorum. bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi niçin sizi bu kadar rahatsız ediyor.