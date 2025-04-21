AK Parti’de kritik MKYK toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi ve yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Papa Francis hayatını kaybetti. Vatikan'a başsağlığı diliyoruz. Papa'nın son mesajı Gazze idi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN RAHATSIZLIĞI

Çok ehil ellerde doktor arkadaşlarımız, alanının en iyisi olan doktor arkadaşlarımız bu rahatsızlığıyla ilgili müdahaleyi yaptılar. Arkasından da tedavi süreci en büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Biz Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Çeşitli vesilelerle, çeşitli konularda derinlemesine sohbetlerimiz olmuştur. Felsefe konusunda, sanat konusunda, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Tabii onun rahatsızlığı aslında dokunduğu insanların, dokunduğu çevrelerin bir şekilde mağdur olmuş insanlara dokunmasının, Türkiye'de toplumsal birliğimizin, birliğimizin güçlenmesi, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında... Bu sahiplenmeyi hem insan olarak hem sanatçı olarak hem siyasetçi olarak gösterdiler. Dualarımız onunla. Terörsüz Türkiye yaklaşımı takdir ediliyordu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Etrafımızda daha çok kana bulamak isteyen, daha çok kaos çıkarmak isteyen, daha çok bölgeden fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarına garanti altına almak için, herkesin başına bir takım felaket senaryoları getirmek isteyen çok sayıda odağın faaliyet halinde olduğunu görüyoruz. Bütün bu odaklar karşında Türkiye, bölge haklarına dönük olarak da Türkmenler Araplar Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Musimler, Ezdiler ve hangisi olursa olsun bütün halklara dönük olarak da bütün gruplara etnik gruplara bütün mezhep gruplarla dönük olarak da bu kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni ve Şii üzerinden bölgede Türk, Kürt, Türkmen ve Araplar arasında fitne çıkarmaya çalışan değişik odakların faaliyetlerini çok yakinen görüyoruz. Devletimiz ve siyasi tecrübemiz, bütün bu muhtevaya sahiptir. Şimdiye kadar, bu geçtiğimiz zamanlar içerisinde defalarca bunlarla mücadele ettik. Bölge haklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayeti gösteriyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı, geleceğimiz üzerine ipotekler oluşturmasına karşı, Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye.

NORMAL DOĞUM TARTIŞMALARI: KADINLARA YÖNELİK DAYATMA YOK

Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil. Temel yaklaşım annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili gereksiz cerrahi müdahalenin önüne geçmektir. Biz tüm anne adaylarına ve annelere saygımızı iletiyoruz. Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır.

CHP'NİN YOZGAT MİTİNGİ

Yozgat mitingi CHP'nin mitingidir, bizi ilgilendiren bir şey yok. AK Parti'nin mitingleri ile mukayese ediliyor. Demek ki burada ölçü AK Parti. Biz meydanların kitlelerin partisiyiz.