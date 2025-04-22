Başkan Erdoğan: CHP’nin tuzağına düşmüyoruz

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydu TÜRKSAT 6A hizmete girdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türksat 6A'yı 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat'ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı. Burada ana muhalefet partisi CHP'nin son zamanlardaki çıkışlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arzu ettikleri kaosu oluşturamıyorlar. Onların tuzağına düşmüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Böylesi kritik dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden, Türkiye'nin batıya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Arzu ettikleri kaosu oluşturamıyorlar. Onların tuzağına düşmüyoruz. Muhalefeti uçak inmez dediği havalimanına artık 3 uçak inip kalkıyor" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ BİR FIRSAT'

"Yerli ve milli haberleşme uydumuzla, TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde genişleyecek." diyen Başkan Erdoğan, "Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Ülkemiz artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum; devrim niteliğindeki bu proje ile yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olduk. Ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak, birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği hepimiz görmekteyiz; Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız" şeklinde konuştu.

'KURALLAR DEĞİŞİYOR'

Başkan Erdoğan, "Bugün de dünya büyük bir dönüşlümün arefesinde. Gümrük tarifeleri netleşmeleriyle birlikte küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Uluslararası sistem Gazze'deki soykırımla birlikte itibarını iyice kaybetti. Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Yani eski sistem hızla yıkılırken, yerine ne konacağını tam olarak kimse kestiremiyor" dedi.

'11 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, hizmete alınan Türksat 6A'nın uzaydaki bilgi birikiminin göstergesi olduğunu belirterek, "Türksat 7A ile yüksek çözünürlüklü gözlem gerçekleştirecek, yeni nesil takım uydularımız İmece-2 ve İmece-3 ile uzayda iddiamızı güçlendireceğiz" dedi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, son 22 yılda AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara, AR-GE personeli sayısını 29 binden 291 bine çıkardıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Türkiye, TÜRKSAT 6A ile 11 tane uydu üreticisinden bir tanesi oldu bu. Öncelikle bize haberleşme, sivil ve askeri haberleşme noktasında yüzde 100 bir emniyet sağlamış olacak ve aynı şekilde televizyon yayıncılığı konusunda da daha yüksek bir kaliteyle yayınlarımıza devam etmiş olacağız" dedi.