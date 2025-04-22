TBMM Başkanı Kurtulmuş dünya çocuklarını kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Törende konuşan Kurtulmuş, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularının, bağımsızlığın kazanıldığı, devletin kurulduğu ve TBMM'nin açıldığı 23 Nisan'ı, çocuk bayramı ilan ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, çocuk bayramını resmi bayram olarak kutlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Törene katılan çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, gelecek sabahın ümidi olan çocukların barış istediğini vurguladı.