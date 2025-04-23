Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çocukları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Renkli görüntülere sahne olan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu 4. sınıf öğrencisi İpek Vera Yolcu'ya devreden Erdoğan, minik Cumhurbaşkanının projelerini dinledi. Yolcu, okul bahçelerinin yeşillendirilmesi, meyve ağaçları dikilmesi ve çimenlik alanların artırılması yönündeki dileklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin'e dönerek, "Talimattır" ifadesini kullandı.

Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu gibi önemli toplantıların gerçekleştirildiği salonda bu kez minikler vardı. Bakanların, MGK üyelerinin koltuklarını bu sefer onlar doldurdu. Minikler hem soru sordu hem hünerlerini sergiledi.

Ziyaret sırasında çocuklardan biri, Külliye içerisinde kendisine hediye edilen bisikletle tur attı. Minik misafirler için Cumhurbaşkanlığı aşçıları tarafından özel bir menü de hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece çocukların değil, aynı zamanda milli iradenin de bayramı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. 23 Nisan sadece siz çocukların değil milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler aynı zamanda bizim en değerli varlığımızsınız. Bizim için her güldüğünüzde yüzlerinizde açan çiçekleri görmekten daha büyük bir mutluluk kaynağı olamaz. Sizlerin heyecanı, gayreti, tebessümü ülkemizin en büyük hazinesidir.

Gelecekte bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Siz sevgili çocuklarımızın, aziz milletimizin Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."