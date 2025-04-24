Bakan Uraloğlu’ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da köprülerimizde gerekli kontroller yapıldı, depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Biz arkadaşlarımızla sahayı kontrol ediyoruz. Bugün de ilgili Bakan Yardımcımız, BTK Başkanımız, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone yöneticilerimizle bir araya gelerek durum tespiti yaptık. İstanbul'da yaklaşık 3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Enerjisi kesildi veya yıkıldı diye bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış oldu.

"BİZ MEVCUT ARAMALARIN YÜZDE 75'İNİ KARŞILADIK"

Normalin 2.5 kat kapasiteyi karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. Web tabanlı, internet üzerinden iki kat artış olduğunu söyleyebilirim. Biz mevcut aramaların yüzde 75'ini karşıladık. Yüzde 25'i ise maalesef onları karşılayamadık.

"İNTERNET TARAFINA BAKTIĞIMIZDA 2 KAT OLAN ARTIŞI TAMAMEN KARŞILADIK"

İnternet tarafına baktığımızda 2 kat olan artışı tamamen karşıladık. Orada herhangi bir problemle karşılaşmadık. İnternet tabanlı WhatsApp gibi aramalarda bir problem yaşadığını beyan edene rastlamadığımızı söyleyebilirim.

Buradaki kapasite artışından kaynaklanan 15 dakikalık zaman oldu. Sonrasında rutine döndü, tabi bir kriz anında insanların hem kendi durumlarını bildirmeleri, yakınlarından bilgi almalarını talep ettikleri için böyle bir sıkıntı yaşandı. Bundan sonraki süreçte tekrar durumumuzu gözden geçiriyoruz.

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 4 KAT KAPASİTE ARTIŞI SAĞLADIĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM"

Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık. 2019 Silivri depremlerinden sonra İstanbul'da yaklaşık 4 kat kapasite artışı sağladığımızı belirtmek isterim.

Kuzey Marmara otoyolu dün aktı. 140 kilometre olan yasal hız 50-60 km'lere düştüğü anlar oldu. İstanbul'dan bir çıkış söz konusu oldu. Siz 4 şeritli bir otoyola oradaki günlük geçireceği 200-250 bin civarındaki araçtan daha fazlasını yüklerseniz elbette orada bir yavaşlama olacaktır. Biz bu anlamda da iletişim tarafında bunu yaşadığımızı söylemek isterim.

Ben burada vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kısa mesajlarla kendi durumlarını bildirmelerini tavsiye ediyoruz. Süreci yakından takip edip benzer sıkıntıların önüne geçmiş olacağı. Sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek isterim."