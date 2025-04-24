İstanbul beşik gibi sallandı

İstanbul'da dün 3 saat içinde en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı. Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti. Depreme evlerinde hazırlıksız yakalanarak büyük panik yaşayan özellikle kadınlar ve çocuklu aileler kendini sokağa attı. Vatandaşların bazılarının araçlarında bekledikleri görüldü. Birçok vatandaş da parklara ve boş alanlara akın etti. Bahçelievler'de parklarda adeta adım atacak yer kalmadı. Uzmanlar, kentteki riskli binalara girilmemesine ilişkin uyarılarda bulundu. Deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti.

Depreme hazırlıksız yakalanan İstanbullular, panikle parklara akın etti.

Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Öte yandan, korkuyla balkondan atlayan 151 kişinin yaralandığı kaydedildi. Türk Hava Yolları (THY) da, deprem nedeniyle yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.Başkan Erdoğan da, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık ve Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.

Fatih'te hasar alan metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

DEPREM 13 SANİYE SÜRDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır" bilgisini paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti. Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

152 KİŞİ BALKONDAN ATLADI

DEPREMDE panikle balkondan atlayan 151 kişi yaralandı. Bu kişilerden birisi, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katından kendini aşağıya bıraktı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ULAŞTIRMA VE ALTYAPIDA HERHANGİ BİR SORUN YOK'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına değinerek, "İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.