Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir

Erbaş, Erdemli ilçesindeki Koyuncu Camisi'nin açılış töreninde, camilerin aynı zamanda bir okul olduğunu söyledi.

Caminin, yaz Kur'an kursunda dolmasının önemini vurgulayan Erbaş, "Camilerimizdeki yaz Kur'an kursları eğitimleri, milletimizin temel dini bilgilerini elde ettiği en önemli programlar." ifadesini kullandı.

Erbaş, okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersine önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i seçmeli olarak öğreten dersler var. Peygamber Efendimiz'in hadisleri, hayatı seçmeli ders olarak okullarımızda var. Aileler olarak bu bir fırsattır. Çocuklarımız o yaşlarda, yani ortaokul ve lisede bu dersleri öğrensinler, ileride çok rahat ederler." diye konuştu.

Camilerde 7-10 yaş grubu için düzenlenen programlara değinen Erbaş, şöyle konuştu:

"İnşallah camilerimizi bir okul, mektep, kütüphane gibi değerlendirelim. Sevgili kardeşlerim bu bir fırsattır. Bu kadar emek veriyoruz. Bir cami kolay yapılmıyor, arsasından tamamlanmasına, minaresine kadar bir sürü emek veriyoruz. Dolayısıyla camilerimizi sadece namaz kılınan yerler olarak değil aynı zamanda bir eğitim yuvası, mektep, kütüphane gibi de değerlendirmeye gayret edelim."

Erbaş, Türkiye'deki cami sayısının 90 bini geçtiğini ifade ederek, "Camilere emek vermek, camilerin yapılması için katkıda bulunmak hakikaten en büyük hayırlardan birisidir. İşte bu caminin duvarında bir tuğla katkısı olan kardeşlerimiz bile çok büyük hayır yapmış sayıldılar." dedi.

Camilerin hayatın merkezi olduğunu dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz Müslüman bir milletiz, toplumuz. Camiden uzak kalmamız düşünülemez. Şu müjdeyle bitireyim. Peygamber Efendimiz, 'Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlardan biri de kalbi camilere bağlı olan Müslümanlardır, neşv-ü nemayı, huzuru camilerde bulan gençlerdir' buyuruyor. O yüzden çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek hepimiz camilerimizde huzur bulmaya gayret edelim."

Erbaş, Koyuncu Camisi'nde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Erbaş, vatandaşlara öğle namazını kıldırdı.

Törene Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Aydın Yığman ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.