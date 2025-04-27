SON DAKİKA: DEM Parti'den dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hastane yarın açıklama yapacak

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve 12 saatlik ameliyatın ardından makine yardımı ile yoğun bakıma alındı. Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi 12 gündür devam ediyor. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada Önder'in beynindeki ödemin atılmaya çalışıldığı, kalbinin sağ tarafının artık belirgin bir şekilde kasıldığı ifade edilmişti.