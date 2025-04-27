SON DAKİKA: DEM Parti'den dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hastane yarın açıklama yapacak

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından ameliyat edildi. Önder, ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Önder'in hayati tehlikesi hala sürerken, DEM Parti'den sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
"DOKTORLARI YARIN AÇIKLAMA YAPACAK"
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. Doktorlarının son durumuna ilişkin yarın açıklama yapması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve 12 saatlik ameliyatın ardından makine yardımı ile yoğun bakıma alındı. Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi 12 gündür devam ediyor. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada Önder'in beynindeki ödemin atılmaya çalışıldığı, kalbinin sağ tarafının artık belirgin bir şekilde kasıldığı ifade edilmişti.