Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurba��kanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantısı, saat 15.45'te başladı. Toplantının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı buradan muhabbetle selamlıyorum.

Güvenlikten, dış politikaya, çalışma hayatından, deprem başta olmak üzere doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalara birçok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

İstişarelerimizin içeriğine geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana millete hizmet yolunda neler yaptığımızı kısaca hatırlatmak istiyorum.

Aziz milletim, değerli basın mensupları aşkla çalışan yorulmaz düsturu ile yine hizmetlerle eserlerle açılışlarla dolu bir iki hafta geçirdik.

17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı tünelinin kazısını canlı bağlantıyla başlattık.

Toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz Silvan Tüneli bölgenin kaderini değiştirecek, muhteşem bir eserdir.

Ayrıca 11,2 metre kazı çapı ile ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır. Aynı gün 18 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2094 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk.

Rabbim Kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin diyorum. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fedakarca görev yapan Peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor, mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz.

Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır.

Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir.

Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir.