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Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberleri...Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapan doktorlar, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti. Hastanenin açıklamasında "Hastanın nörolojik tablosu giderek bozuldu. Başka bir kırılma noktasındayız" ifadesi yer aldı.

DHA

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Son dakika: Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından 13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni yazılı açıklama yapıldı.

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verildi.

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