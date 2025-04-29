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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Koruma polisleri kamera kapatmaz

Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki: Koruma polisleri kamera kapatmaz

Son dakika haberleri...Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu bir otelde İmamoğlu'nun korumaları tarafından güvenlik kameralarının bantla kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Bu tartışma sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi.

DHA

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Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki: Koruma polisleri kamera kapatmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım; Bir; Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki; Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç; Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yazılı açıklamasında, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5 bin 263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'Bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki: Koruma polisleri kamera kapatmaz

Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki: Koruma polisleri kamera kapatmaz İmamoğlu'nun toplantısı öncesi oteldeki kameraları bantlayan korumanın ifadesi ortaya çıktı

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