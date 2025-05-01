‘Şeffaf olacaklardı bantçı oldular’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin milletin kurduğu, büyüttüğü bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, "AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız" dedi.

"SEL GİDER SADECE KUM KALIR"

Erdoğan, "23 yıllık iktidarımızdan ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha güvenle, umutla, heyecanla bakıyoruz. Günlük olayların hercümerci sizi aldatmasın. Sel gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan necip milletimizin hayır duasıdır. 86 milyonun tamamına ulaşmanın derdini ve gayesini taşıyacağız. Armut piş ağzıma düş anlayışının bizim tasavvurumuzda yeri yoktur. Biz sürüklenen değil, inşa eden, kuran, yönlendiren taraftayız, hep öyle kalacağız. Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin işidir. Bunlar ülkeleri, milletleri, şehirleri için hiçbir vizyonları olmadığı halde her seçimde iktidara gelme hevesine kapılırlar. Son örneğini 2023 seçimlerinin ardından gördüğümüz üzere, sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti aşağılamaya başlarlar. Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri, daha önce de söylediğim gibi toksik muhalefet anlayışıdır" diye konuştu.

"2028'E NEFESLERİ YETECEK Mİ?"

Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az bizim kadar muhalefetin de sorumlu olduğunu belirten Erdoğan, "Ama CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Milli Eğitim Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, yargı mensuplarımıza, emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak partisini ve ülkesini de utandırıyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz" şeklinde konuştu.

DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI

CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir" dedi. 'Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek tutarlarını artırdıklarını müjdeleyen Erdoğan, "700 bin lira olarak destek tutarını 875 bin liraya çıkarıyoruz. Verilen toplam destek tutarımızı 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. Kredi desteğini 437 bin 500 liraya, taşınma yardımı da 125 bin liraya çıkıyor. İstanbul'un yarınları için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"SAYIN TRUMP İLE İLK FIRSATTA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ"

BAŞKAN Erdoğan, İtalya dönüşü uçakta gazetecilere genel bir değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan Suriye'deki en büyük riskin terör örgütleri olduğunun bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin ABD ile ilişkileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL GÜÇLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programı kapsamında dün Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda konuşma yaptı. Erdoğan, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız. Ya aslımıza dönecek, köklerimize sarılacak, bize güç veren asli değerlerimizle aramızdaki duvarları kaldıracağız ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından 2025 Yılı Türkiye 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finalistlerine ödüllerini takdim etti.