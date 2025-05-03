Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Ödül Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KKTC'de muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren gençlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Ada'nın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatırlarımız var. Yüzyıllardır buradaydık, yine buradayız. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Nice asırlar burada olmaya devam edeceğiz.

Bu sadece bir festival değil, bir milletin iki devlet olarak ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır.