Özgür Özel’e saldırıda yeni gelişmeler yaşandı! Soruşturma derinleşiyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için önceki gün AKM'de anma töreni düzenlendi. Tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleşti. Saldırganın Selçuk Tengioğlu (66) isimli bir şahıs olduğu ve 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu katlettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma ise derinleşiyor.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

5 YIL ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

ÖZGÜR Özel'e saldıran ve gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni bilgiler gün içerisinde ortaya çıkarken şahsın cezaevinden 5 yıl önce çıktığı belirtildi. Yapılan sorgulamada şüpheli Tengioğlu'nun, yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Evlat katili Tengioğlu'nun saldırı öncesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tengioğlu, tören öncesi gazetecilere konuşan Özgür Özel'in hemen arkasında bulunuyor ve Özel'i adım adım takip ediyor. Saldırgan Tengioğlu, Adana'da psikolojik amaçlı 20-25 günlük şok tedavisi gördüğünü, kısa süreli ilaç tedavisi aldığını anlattı. İfadesinde ise "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dedi.

CEZASINI ÇEKECEK

ÖTE yandan Selçuk Tengioğlu'nun hem Özgür Özel'e saldırısından ceza alacağı hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekeceği öğrenildi.

KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ

SELÇUK Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi gözaltına alınırken otel mühürlendi.