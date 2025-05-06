SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Tedavi sürecinin ardından ilk kez yüz yüze olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek. Görüşme saat 18.00'de olacak. Bahçeli, tedavisinin ardından Erdoğan ile ilk kez yüz yüze görüşecek.
TEDAVİDEN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, tedavi sürecinin ardından Bahçeli ile telefonda görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan, Bahçeli'yi mesaisine başlamasının ardından ilk kez yüz yüze ziyaret edecek.
İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?
İki liderin yüz yüze görüşmede, öncelikli gündemleri, 'Terörsüz Türkiye' olacak. Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve son gelişmeler iki lider tarafından değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı ve sonrasındaki bulgular da Erdoğan ile Bahçeli tarafından ele alınacak.. Yine Suriye ve Gazze'de yaşananlar da iki lider tarafından ele alınacak.