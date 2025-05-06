SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Tedavi sürecinin ardından ilk kez yüz yüze olacak

İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

İki liderin yüz yüze görüşmede, öncelikli gündemleri, 'Terörsüz Türkiye' olacak. Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl ilerleyeceği ve son gelişmeler iki lider tarafından değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı ve sonrasındaki bulgular da Erdoğan ile Bahçeli tarafından ele alınacak.. Yine Suriye ve Gazze'de yaşananlar da iki lider tarafından ele alınacak.