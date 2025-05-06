SON DAKİKA: Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' iddiası sonrası açıklama geldi: İhbar yok...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Özel, olayın aydınlatılmasını beklediklerini söyledi, şu aşamada hiçbir parti ve kurumu suçlamadıklarının altını çizdi. Daha sonra ise çarpıcı bir iddia ortaya atan Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, Ocak ayında İBB'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olacağına dair bilgi verdiğini söyledi. Özel'in sözlerinin ardından savcılık kaynaklarından da açıklama geldi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA "SUİKAST" İDDİASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında saldırıya uğramasıyla açıklamada bulundu. Özel, saldırgan Tengioğlu'nun Ocak ayında İBB'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağını ihbar ettiğini söyledi.
"HERHANGİ BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI"
Savcılık kaynakları, Özgür Özel'in gündemi sarsan iddiasının ardından bir bilgi paylaştı. Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi bilgisi paylaşılmadığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğradı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Selçuk Tengioğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saldırgan tutuklandı...