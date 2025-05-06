SON DAKİKA: Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' iddiası sonrası açıklama geldi: İhbar yok...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Özel, olayın aydınlatılmasını beklediklerini söyledi, şu aşamada hiçbir parti ve kurumu suçlamadıklarının altını çizdi. Daha sonra ise çarpıcı bir iddia ortaya atan Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, Ocak ayında İBB'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi olacağına dair bilgi verdiğini söyledi. Özel'in sözlerinin ardından savcılık kaynaklarından da açıklama geldi.