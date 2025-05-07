Nevşin Mengü'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Düdü Mehmet gibi gezersen...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yüzünden darbe alan Özel, olayın aydınlatılmasını beklediğini, siyasi partilerin tamamının kendisinin yanında olduğunu belirtti. Özel'in saldırıya uğraması sonrası CHP'li gazetecilerden birbirinden ilginç yorumlar geldi. Özel'e en sert eleştiri ise Nevşin Mengü'den geldi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR SÖZLER: DÜDÜ MEHMET Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in yeterli tepkiyi vermediğini düşünen Mengün, "CHP Genel Başkanı tokat yiyemez. Kimse CHP Genel Başkanı'na tokat atamaz. Tokat atıldıysa da hesabı sorulur. Öyle düdü Mehmet gibi ortalarda gezersen böyle alay konusu olursun." dedi.