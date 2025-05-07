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Haberler Gündem Nevşin Mengü'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Düdü Mehmet gibi gezersen...

Nevşin Mengü'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Düdü Mehmet gibi gezersen...

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKM'de uğradığı saldırı nedeniyle sert şekilde eleştirdi. Mengü, Özel'e, "CHP Genel Başkanı tokat yiyemez. Yediysen tokadı, hesabını soracaksınız. Düdü Mehmet gibi ortalarda gezersen böyle alay konusu olursun." dedi.

Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Yüzünden darbe alan Özel, olayın aydınlatılmasını beklediğini, siyasi partilerin tamamının kendisinin yanında olduğunu belirtti. Özel'in saldırıya uğraması sonrası CHP'li gazetecilerden birbirinden ilginç yorumlar geldi. Özel'e en sert eleştiri ise Nevşin Mengü'den geldi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR SÖZLER: DÜDÜ MEHMET

Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in yeterli tepkiyi vermediğini düşünen Mengün, "CHP Genel Başkanı tokat yiyemez. Kimse CHP Genel Başkanı'na tokat atamaz. Tokat atıldıysa da hesabı sorulur. Öyle düdü Mehmet gibi ortalarda gezersen böyle alay konusu olursun." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Özel, hızla olay yerinden uzaklaştırılırken, Tengioğlu ambulansa bindirilerek olay yerinden çıkarıldı. Zanlı daha sonra ise tutuklandı.

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