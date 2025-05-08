Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'yi Ankara'da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısına başkanlık etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye ile Irak arasında anlaşmalar imzalandı..

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Suriye başta olmak üzere çeşitli fikirleri paylaştık. Irak'ın huzurunu hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık. Irakla ilişkilerimizi salt iki devlet arasındaki münasebetler olarak görmüyoruz, iş birliğimizin her alanda gelişmesini kardeşliğimizin gereği görüyoruz. bölgede terör varlığına yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmi 18 milyar dolara yaklaştı. Kalkınma yolu projesi bölgemizin refahına katkı sağlayacak.

��srail'in bölgeyi kana istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağı düşüncesi ham hayal. İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kaldık.

İsrail'e karşı elimizden geleni yapmakta mutabık kaldık. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimde tansiyonun düşmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Irak'tan Türkiye'ye kimse saldıramaz.