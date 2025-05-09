“CHP miting yapacaksa adres Girne Amerikan’ın önüdür”

CHP'NİN İstanbul Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü ve itibarlı ilim yuvası olduğunu, Beyazıt Meydanı'nın ise tarihi ile İstanbul'un vicdanı olduğunu söyledi.

"SAHTE BİR BELGE"

İNAN, "Ne İstanbul Üniversitesi diploma sahteciliğiyle adını lekeleyen bir ismi bünyesinde taşır ne de Beyazıt Meydanı, CHP'nin şaibeye boğulmuş bir figüre siyasi aklama alanı olur. CHP eğer bu şahıs için bir miting yapacaksa, adres bellidir Girne Amerikan Üniversitesi'nin önü" dedi.

Beyazıt'ın, eğitim hakkı gasp edilen öğrencilerin sesi olduğunu, milletin parasını zimmetine geçirenlerin ise sesi olmadığını belirten İnan, "Bugünkü mitingde bulunan gençlerin, hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diploması emek ve alın teriyle alınmış birer üniversite diploması olabilir, İmamoğlu'nunki milyonlarca gencin hakkına girdiği, hile ve aldatmacayla alınmış sahte bir belgedir" ifadelerini kullandı.