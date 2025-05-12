Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

81 vilayetimizin tamamında güvenliğin, adaletin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Milletimizde söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye Yüzyılı vizyonuna da ulaşacağız. 23 yıldır hedefleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün görülüyor. Türkiye, kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir.

Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir.

Türkiye'nin pusulası aydınlık, müreffeh ufukları gösteriyor. Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ve Hindistan geriliminin ateşkes ile neticelendirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kardeş Pakistan halkına desteğimi açıkça beyan ettik, tansiyonun düşmesi için yoğun çaba harcadık. Pakistanlı kardeşlerimizi, sabırlı ve sağduyulu tutumlarından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra da kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz daima barışın, diplomasinin, diyaloğun yanındayız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz. Türkiye, arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulma konusunda Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü fesih kararını açıkladı. Bu açıklamayı kuzey Irak ve Suriye başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Yeni bir dönemin kapıları açılacak, emperyalistler ağır bir darbe yiyecek. Kazanan milletimiz ve memleketimiz olacaktır.

BAHÇELİ'DEN TOPLANTIYA AY YILDIZLI ÇİÇEK

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne, Cumhuriyet'in 102'nci yılına atfen ay-yıldız motifli 102 gül gönderdi.

Güllerle birlikte iletilen notta, "Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal mutabakatın sağlanması ve Terörsüz Türkiye'nin inşası yolunda gösterdiğiniz milli iradeye takdir ve teşekkürlerimizi arz eder, Bakanlar Kurulunuza da başarılar dilerim." ifadesi yer aldı.

Kırmızı beyaz güllerin bulunduğu çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.