‘Müzakereye ev sahipliği yapmaya hazırız’

BAŞKAN Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.

'TAM DESTEK VERİLİYOR'

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti. Putin, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile konuyla ilgili görüşme yapacağını söylemişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirmişti. Öte yandan Kremlin'den Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın önerisine tam destek verdiğini ifade etmiş ve İstanbul'da görüşmeler için bir mekan sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştır" denildi.

MACRON İLE GÖRÜŞME

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

'HAKLARI ASLA ÖDENMEZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Anneler Günü ile ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb'imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere hayatta olmayan tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü'nü kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü'nü kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KABİNENİN GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

KABİNENİN yoğun bir gündem ile bugün toplanması bekleniyor. Ana başlıklardan birisi ise terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama da gündemde yer alıyor. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor. Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti.