‘Hiçbir anne ağlamasın diye onay veririm’

TRABZON'UN Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın fesih kararını duyurmasını değerlendirdi.

Ayşe Bülbül, "PKK silah bırakacaksa daha fazla şehidimiz olmayacaksa, Eren'ler şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Benim 13 tane evladım vardı ama ben evlatlarımız gecekonduda büyütürken hiçbirinin kokusuna doyamadım. Evlatlarım kokularına hasretim. Bilsem böyle olacağını önümden hiç ayırmazdım" dedi.