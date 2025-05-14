İmamoğlu’na diploma iptali tebliğ edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Üniversitesi tarafından gönderilen yazıda diplomasının iptal edildiği bildirildi.

GEREKÇESİ BELİRTİLDİ

İSTANBUL Üniversitesi'nin 18 Mart tarihli kararında, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yaptığı belirtilerek mezuniyet ve diploma iptali gerçekleştirildi. Kararda "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.