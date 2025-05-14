  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Son dakika: Riyad'da 4'lü Suriye zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

Son dakika: Riyad'da 4'lü Suriye zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Erdoğan, toplantıda Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Riyad’da 4’lü Suriye zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Son dakika: Riyad’da 4’lü Suriye zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Son dakika: Riyad’da 4’lü Suriye zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara ve Prens Selman görüştü

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA