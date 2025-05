Dünya gözü kulağı Türkiye: Tarihi zirvelerde barış görüşmelerinin ardından müjde

YENİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI

Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gelinen aşamada iki yol var. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine iradeleriyle karar verecek. En başından beri savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Türkiye, barış için her daim yanınızda olacaktır. Dünya barışı için önemli bir gündü. Her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.



PUTİN ANBEAN TAKİP ETTİ



KREMLIN Sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor" dedi. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor" açıklamasını yaptı. İstanbul'daki Rus heyetinin Putin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Peskov, "Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya- Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.