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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik etti.

AA

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Başkan Erdoğan’dan Müzeler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 'Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği' temasıyla icra edilen Müzeler Günü'nü tebrik ediyorum. 'Müzekart GNS' ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum."

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