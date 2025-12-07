Boyunlar Çetesi iddianamesinde çarpıcı detaylar: Çocukları lüksle kandırıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elebaşılığını Barış Boyun 'un yaptığı Boyunlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 40'ı 18 yaşından küçük 79 şüpheliyle ilgili hazırladığı yeni iddianamede, bu durum ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği, dükkân kurşunlama, silahlı yaralama, kundaklama gibi eylemlerde 18 yaşın altındaki çocukların seçilmesinde gözle görülür bir artış yaşanıyor.

SUÇLULAR DAHA YATKIN Kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçükler, para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol olarak seçti.

Özellikle 15-18 yaş aralığında olan, ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılması daha kolay.

Daha öncesinden kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların, örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesi daha rahat oluyor.

Ayrıca örgüte katılım konusunda ikna edilen yaşı küçük çocuklar, kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirip ikna edebiliyor.

LÜKS HAYAT HAYALİ

Yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocuklar, hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ediyor.