“Benim aday olma gibi bir derdim yok”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin erken seçim isteğini değerlendiren Erdoğan, "Yatıyor, kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimle ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecek? Şu anda elindeki boş veya dolu sandalye sana yeter. Tepe tepe kullan. Erken seçim hesaplarıyla ile heba ettikleri vakitleri, millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler" dedi.

DEM PARTİ'YE AÇIK MESAJ

Terör sorununun ortaya çıktığında doğan bebeklerin bugün 40 yaşın üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Birkaç nesil bu sorunun içine doğdu ve uzun yıllar çözümsüz kaldı. Biz samimiyetle, çözüm perspektifi ile meseleye yaklaştık. Terörsüz Türkiye'nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras Terörsüz Türkiye olacak" şeklinde konuştu. DEM Parti'nin silah vesayetinden kurtuldukça siyasi mücadelesini daha farklı bir şekilde sürdürme fırsatını yakaladığını dile getiren Erdoğan, "Mecliste 50'nin üzerinde milletvekilleri var. Siyaseti güçlü bir şekilde sürdürebilmesi DEM'e yeni avantajlar sağlayacaktır. DEM'in, yeni dönemde farkını ortaya koyması hem kendi tabanları hem de ülkemiz için hayırlı olacak" diye konuştu.

"İLK 4 MADDEDE SORUN YOK"

Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak gördüğümüzü vurgulayan Erdoğan, "Yeni bir çağa ilerliyoruz. Hızla değişen dünyada, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği anayasa ile bir yere varmak mümkün mü? Yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Siyasi hayatım boyunca Türkiye'nin sivil, demokratik ve özgürlükçü anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Bugün de aynı noktadayım. İlk dört madde ile ilgili AK Parti'nin bir sorunu yok. Diğer siyasi partilerin hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. İlk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Yeni anayasa (yazımı) fazla vaktimizi almaz" dedi.

"TRUMP'IN BAKIŞI ÇOK OLUMLU"

Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu!" ifadelerini kullandı.

Gazze meselesinin sadece bir insani kriz değil, uluslararası sistemin samimiyet sınavı da olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Batılı kuruluşlar Gazze sınavından geçebilmiş değiller. İnsan hakları ile ilgili kurdukları bütün cümleleri İsrail zulmü karşısındaki suskunlukları ile boşa çıkartmışlardır. Bebeklerin kurşunlarla, bombalarla ve şimdi de açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Türkiye olarak insan onurunun yanında yer almaya devam edeceğiz. Bir Amerika seyahatim olabilir. Sayın Trump'la yüz yüze görüşmemizi orada yapma şansımız olur diye düşünüyorum. Sn. Trump'ın Türkiye'ye bakışı çok olumlu" şeklinde konuştu.