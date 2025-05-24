Başkan Erdoğan Ahmet Şara ile bir araya geldi!

SEZAR YASASI'NA MUAFİYET VE YENİ YATIRIMLAR

GL 25'in yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da, 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD'nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesini amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetler serbest bırakılırken, ülkeye yeni yatırımların önü açıldı. Ayrıca Suriye'ye finansal ve teknik hizmetlerin sağlanmasına, petrol ve petrol ürünleriyle ilgili işlemlere ve Suriye'nin yeni hükümetiyle ticari işbirliğine izin verildi.