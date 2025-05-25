Yazıcı’dan anayasa çağrısı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa'da Yol Haritası" konulu Anayasa Çalıştaylarının dördüncüsü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında uzman akademisyenlerin katılımı ile önceki gün gerçekleştirildi.

PARTİLERE DAVET

ÇALIŞTAYA ilişkin açıklamalarda bulunan Yazıcı, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa ile taçlandıralım" dedi. Yazıcı ayrıca önceki çalıştayların sonucunun raporlaştırılarak Başkan Erdoğan'a sunulduğunu hatırlatarak, "Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci çalıştayın ardından 3 çalıştay daha gerçekleştirildi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, çalıştay dizilerine devam edeceğini belirtirken, toplumun farklı kesimleri ve uzmanları ile bir araya gelerek, yeni anayasadan beklentilerini dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.