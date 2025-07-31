Kurtulmuş: Gazze’deki insani kriz sonlandırılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de AKPM Başkanı Rousopoulos, Moldova Parlamento Başkanı Grosu, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Hernandez, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ve Pakistan Parlamentosu Senato Başkanı Gilani ile görüştü.

'YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK'

KURTULMUŞ, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı için gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cenevre'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile bir araya geldik. Parlamentolar arası işbirliği ve küresel sorunlara karşı ortak duruşun önemini vurguladığımız görüşmede, Gazze'de süren insani krizin bir an evvel sonlandırılması ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye olarak yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarının bölgesel barış açısından taşıdığı önemi vurguladık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Pakistan'a yaptığı ziyarette 24 anlaşmanın imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir safhaya geçtiğini gördüklerini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve görüşmelerin ülkeler arasında her alanda var olan ilişkileri daha ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak Pakistan'a destek veriyoruz."