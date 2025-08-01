Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Dolmabahçe'de kabul etti.

ZİRVEDE NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Başkan Erdoğan'ın bir araya geldiği iki lider ile özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri görüşmesi bekleniyor. Türkiye ve İtalya, NATO müttefiki olarak Libya'nın istikrarına destek verirken, 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirmişti.

Bu zirve, üç ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bağlarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana konuları arasında Libya'da barış ve istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının paylaşımı ve düzensiz göçle mücadele var.

Katil İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım da ele alınacak önemli meseleler arasında.