Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun üyeleri belirlendi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Meclis'te kurulacak komisyonda görev alacak 21 kişilik listeyi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Listede şu isimler şöyle: Abdülhamit Gül (Gaziantep), Mustafa Şen (Trabzon), Kürşat Zorlu (Ankara), Hüseyin Yayman (Hatay), Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (İstanbul), Sunay Karamık (Adana), Selami Altınok (Erzurum), Kemal Çelik (Antalya), Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır), Mahmut Atilla Kaya (İzmir), Şengül Karslı (İstanbul), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Ayşe Böhürler (Kayseri) , Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), Ali Kıratlı (Mersin), Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa), Gökhan Diktaş (Tekirdağ), Burhan Kayatürk (Van), Abdurrahman Babacan (Malatya), Ersan Aksu (Samsun). CHP de komisyon üyelerinin isimlerini açıkladı: Murat Emir, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Süreyya Öner Derici, Zeynel Emre, Okan Konuralp,Oğuz Kaan Salıcı ile Turan Taşkın Özer.