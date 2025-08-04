Başkan Erdoğan’dan LGS paylaşımı

Erdoğan paylaşımında, "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." iifadelerini kullandı.

Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 4, 2025