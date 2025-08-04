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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan LGS paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan LGS paylaşımı

Başkan Erdoğan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

DHA

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Başkan Erdoğan’dan LGS paylaşımı

Erdoğan paylaşımında, "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum." iifadelerini kullandı.

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