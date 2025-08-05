‘Evlatlarımıza başarılar diliyorum’

BAŞKAN Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün erişime açıldı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 oldu.

YERLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

LGS kapsamında 14-24 Temmuz'da 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Bu yıl, öğrencilerin yüzde 94,3'ü ilk yerleştirmede tercihlerine hak kazandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler dün başlarken, 6 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçlar ise 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos'ta alınırken, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.