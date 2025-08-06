Başkan Erdoğan: Türkiye’yi bölgemizde kutup başı yapacağız

Başkan Erdoğan dün YAŞ toplantısına başlamadan önce beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvence altına alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şûramızın 2025 yılı toplantısının Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."

YAŞ KARARLARINI İMZALADI

Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri bir yıl uzatıldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca 29 generalin görev süresi bir yıl, 478 albayın görev süresi ise iki yıl süreyle uzatıldı. Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025'ten, 43 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025'ten geçerli olmak üzere emekliye sevk edildiği belirtildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu

TERFİ ETTİLER

BAŞKAN Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Bahtiyar Ersay ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral Rafet Oktar ise koramiralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakioğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe yükseltildi.

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YAŞ kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askerî Şûra'da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.