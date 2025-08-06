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Risk altındaki göllere acil eylem planı

Barajlar kuruyor. Artık kritik seviyelere ulaştı. Bu duruma karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Risk altındaki göllere acil eylem planı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerindeki su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma ile canlı kayıplarını önlemek için harekete geçti.

EBER KRİTİK SEVİYELERDE

TÜRKİYE, yılda 1308 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkenin, 2030'dan itibaren su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında yer alması bekleniyor.

Risk altındaki göllere acil eylem planı

Uzmanlar Eber Gölü'nün 3-4 yıla kadar kuruyabileceği konusunda uyarı yaptı.

Bu kapsamda, 24 Aralık'ta düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında, kuraklık riski altında olan göllere ilişkin eylem planlarının hazırlanması, uygulamaya geçecek eylem planlarının da kurula sunulması kararı alındı. Bu 8 gölün ardından da kuraklık riski altında olan diğer doğal göller için de benzer çalışmalar yürütülecek. Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da doluluk yüzde 22, Milas Geyik'te ise yüzde 33 ölçüldü. Bodrum ve Milas'ın su ihtiyacını karşılayan Milas Geyik Barajı'nda ise doluluk, geçen sene ve bu yılın aynı döneminde yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

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