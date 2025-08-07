Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Sonko, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Gazze için mücadelemiz sürecek" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Senegal ile iş birliğimizi sağlamlaştırdık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık bugün birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın Sonko ile ele aldık. Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

"SENEGAL'İN DURUŞU ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Görüşmemize Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in İsrail mezalimine karşı duruşunu takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinlilere sırtını dönmedi.

Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Senegal'in İsrail mezalimine karşı duruşunu takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor.

Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir.

(Gazze'de) Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.

Senegal Başbakanı Sonko'nun konuşmasından satırbaşları:

Bu ziyaret bizler için son derece önemli. Türkiye bizim için kardeş bir ülke. İnanıyoruz ki her zaman yanımızda olacaksınız ve biz de sizin yanınızda olacağız. Türkiye her zaman Senegal'e yakın ülke olmuştur. İlişkilerimiz her zaman stratejik düzeyde artarak devam etti. Sizin atfettiğiniz önemin bir kanıtıdır bu ilişki. Bu hissiyatımız karşılıklı. Cumhurbaşkanımız Fay da bizim için öncelikli ortağımız, beraber çalışmayı istediğimiz ülke Türkiye diye belirtmekte.

TÜRKİYE GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİSİNE SAHİP

Senegal bulunduğu konum itibariyle tehdit altında. Mükemmel bir güvenlik sağlamamız gerekiyor. Türkiye son derece güçlü bir savunma sanayisine sahip. Sizin sayenizde beraber görüştüğümüz konular çerçevesinde ülkemizi gerekli savunma gereçleri ile donatacağımıza güvenimiz tam.

LİDERLİĞİNİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Filistin'deki planlı bir soykırım. Senegal, Filistin halkı için çalışmalarına devam edecek. Küçük çocuklar açlıktan mustarip. Bu kabul edilemez. Gösterdiğiniz liderlikten dolayı şükranlarımızı sunarız. Bu konudaki nadir liderlerden birisiniz.