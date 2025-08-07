  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
MİT’ten Manisa'da FETÖ mahrem sorumlusuna operasyon

MİT, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman’ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ''nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Hakan Kahraman, Manisa'da kıskıvrak yakalandı.
