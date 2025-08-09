Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan ve Bakanı Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölgemiz çok kritik bir dönemden geçerken Mısır'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyarette gösterdiği sıcak ev sahipliği neticesinde kıymetli meslektaşıma teşekkür ediyorum. Ziyaretime sabah Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilerek başladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkanı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için işbirliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak.

"İSRAİL ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR"

Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak İsrail tüm bu çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor. İsrail'in faşist, fundamentalist bir biçimde yönetildiğini tüm dünya artık biliyor. Özellikle Batı dünyası, Netanyahu'ya karşı Filistin'in yanında durmanın önemini ön plana çıkarıyor. Gazze'nin tamamının işgali planlına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracağız. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in soykırımcı planının ve saldırgan senrayolarının karşısındayız. Gazze'ye şu ana kadar 102 bin ton insani yardım gönderdik. Görüşmede ayrıca bölgemizi ilgilendiren önemli konuları masaya yatırdık. Mısır'ın Akdeniz'e olan kıyısı nedeniyle toplantımızın El Alameyn'de gerçekleştirilmesinin sembolik önemi bulunmaktadır.

"İSRAİL'İN YAYILMACILIĞI TEHDİTTİR"

Türkiye olarak Sudan'ın birliğini ve egemenliğini savunuyoruz. Mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalıyız. İsrail'in planları arasında Lübnan ve Suriye'de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.

"GAZZE'Yİ FİLİSTİNSİZLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR"

İsrail'in uyguladığı soykırım politikası sürekli yeni aşamaya taşınıyor. İsrail, yardımları engelleyerek Gazze'lilerin Filistin'i terk etmesini amaçlıyor. Gazze'yi Filistinsizleştirmek kendi yerleşimcilerini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin, Arap dünyasının değil dünya üzerindeki bütün ezilenlerin meselesi haline gelmiştir. İsrail'in akıttığı kan, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır."