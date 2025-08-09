SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.