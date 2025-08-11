Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan canlı yayında Millete Sesleniş konuşması yapıyor.

CANLI YAYIN

Toplantıda alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, biz de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor, Bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde paylaştılar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. İlk 2 toplantıda kararların oy birliğiyle alınması ümit verici, bu yaklaşımın sürdürülmesini diliyoruz.

Terörden ilanihaye kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.

Gazze'ye umut ışığı olabilmek için devletimizin tüm imkanlarını, tüm diplomatik kapasitemizi seferber etmiş durumdayız.

Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak uğruna bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemelerine izin vermeyeceğiz.

Terör devleti İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir.

Gazze'deki vahşeti durdurmak, açlıktan kırılan Gazzeli kardeşlerimize insani yardımları kesintisiz ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

