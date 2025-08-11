Kara kıtada Erdoğan damgası

AFRİKA açılımı kapsamında kıtadaki 54 ülkenin 49'unda elçilik açmayı hedefleyen Türkiye'nin hedefine ulaşmasına sadece 5 ülke kalırken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki büyükelçilik sayılarını artırıyor. Bu kapsamda 2008'de 10 olan Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile düzenlediği basın toplantısında "Afrika kıtasına yönelik kibirli, oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ORTAKLIK POLİTİKASI

2005 yılında Türkiye'nin Afrika Birliğine (AFB) gözlemci üye kabul edilmesiyle hayata geçirilen ve 2008'de AfB Stratejik Ortaklığıyla ivme kazanan "Afrika Açılım Politikası" ve sonrasında 2013'ten itibaren uygulanan "Afrika Ortaklık Politikası", Türk diplomasisinin kıtadaki varlığı açısından önemli dönüm noktaları oldu.