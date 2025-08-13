Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda net mesajlar: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Gençlik Kollarımızın tüm mensuplarını, Türkiye'nin tüm gençlerini, mazinin mirasçısı, bugünün güvencesi, atinin sahibi siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihiyle, milletiyle, ülkesiyle, devletiyle, bayrağıyla, ecdadın hatıralarıyla bütünleşmiş AK Parti gençliğine en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Aşkınız, sevdanız, salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum. Strateji ve Eğitim Kampı'na iştirak etmek üzere yurdumuzun dört bir köşesinden Ankara'ya gelen Gençlik Kolları İl ve İlçe Başkanlarımıza Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum.

AK Parti olarak alamet-i farikamız olan istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz. İlk önce Kadın Kollarımız bir araya geldi. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Ardından 11-13 Temmuz tarihleri arasında partimizin kurmay kadrosuyla 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı icra ettik. Gençlerimizin kampının da her açıdan bereketli, faydalı, ufuk ve zihin açıcı geçtiğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duydum. Biliyorsunuz, kamp öncesinde 100 bin gencimizin katıldığı saha araştırmasıyla Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, kaygıları, hedeflerine dair çok kapsamlı bu veri setini kamp süresince etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik iletişim, kriz yönetimi, hitabet ve söylem inşası, dijital mecralarda siyasi temsil, teşkilat liderliği gibi çok farklı başlıklarda birikimlerini siz kardeşlerimizle paylaşan bakan arkadaşlarımıza, akademisyenlerimize ve parti yöneticilerimize şahsım ve tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. BÖLEN DEĞİL, BİRLEŞTİREN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAKSINIZ

Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş, güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampınızı tamamladınız. İnşallah her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın. Bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız. GENÇLERİN "DEMOKRAT AMCASI" DİYEREK POHPOHLADIKLARI RAKİBİMİZİ MİLYONLARCA GENCİMİZİN DESTEĞİYLE SANDIĞA GÖMDÜK

Sevgili genç kardeşlerim, bakınız bunları şunun için söylüyorum. AK Parti Gençlik Kollarımız, Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin "demokrat amcası" diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.