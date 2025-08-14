AK Parti 24 yaşında! Başkan Erdoğan: 24 yıl önce Türkiye’de yeni bir yol açtık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39'uncu partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 24'üncü yılını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin şahsında tüm vatandaşlarımıza selamlıyorum. Programımızı takip eden her bir kardeşimi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu salonu sevinçle doldurduğunuz için, bu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

ANADOLU İHTİLALİNİN 24. YIL DÖNÜMÜ

Gençler, AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden, yine aziz milletimizin iradesiyle doğan, eserleriyle Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vuran AK Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünü iftiharla kutluyoruz. Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşkuyla idrak ediyoruz.

Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz.

24. senemiz yep yeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bu yola kalbiyle birlikte emeğini, alın terini duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm dava arkadaşlarıma Allah'tan niyaz diliyorum.24 yılda her koşulda yanımızda duran, dua ve desteklerini bizden esirgemeyen milletimize buradan özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum.

Bugün bu salonu onurlandıran siz kardeşlerimin nezdinde AK Parti davasına omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ilan ediyorum.

Özel çiçek aranjmanı göndermek suretiyle büyük bir nezaket örneği gösteren Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi ifade ediyorum.

"AK PARTİ AİLESİNİ YENİ KATILIMLARLA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.

Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak.

AK kadrolar olarak bu seviyesizlerin bizi çekmek istedikleri yere gelmeyeceğiz.

AK parti ailesi Türkiye'nin en büyük ailesidir. Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Önce ülkem ve memleketim diyen herkez bizim tabi üyemizdir.

Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır. Bugün bir kez daha vefakar yol arkadaşlarımla yürüdüğüm için cenabı Allah'a ham ediyorum.

AK Parti Türk siyasetine bir güneş misali doğdu. 24 yıl önce bugün Türk siyaset tarihine geçecek dedik, öyle oldu. O günden bugüne milletin yolundan bir an bile ayrılmadık. Üzerimizde nice oyunlar oynandı. Partimize nice tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri tüm yılanları üzerimize saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar. Terör olaylarıyla ülkemizi kaosa sürüklemeye kalktılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar.

"24 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YEPYENİ BİR YOL AÇTIK"

Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk.

Karanlık odaklarla, haşhaşi çetelerle istikbal yürüyüşümüzü akamete uğratmak istediler. Bunların tamamına karşı milletimizin kararlılığıyla dik durduk, surda gedik açtırmadık.

Süreç sayesinde yalnızca 'Terör sorununu' çözmeyi değil; terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı verecek herkes ismini tarihe yazdıracaktır.

Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır, bunun heba edilmesine göz yummayacağız. Bu süreci özenle yöneteceğiz.