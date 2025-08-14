  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e son sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özel’e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA