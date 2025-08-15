Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" ifadelerine yer verildi.