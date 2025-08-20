Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Alaska'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

Putin, Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna temsilcileriyle yapılan görüşmelere sağladığı desteği takdir etti.

Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı.

ERDOĞAN, HOLLANDA BAŞBAKANI SCHOOF İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.