Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşerek Alaska zirvesinin sonuçları, ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini ele aldı. Barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğimizi belirten Erdoğan, olumlu mesajlar verdi.

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, İstanbul sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede Erdoğan ve Putin iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldılar. Başkan Erdoğan daha sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan, Gazze'deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu Hükümetinin Gazze'nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını, İstanbul Sürecine ev sahipliği yapan Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.